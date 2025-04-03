特朗普「對等關稅」　日韓台同遭殃　越南、柬埔寨關稅比中國更高

【美國關稅 / 特朗普 / US Tariffs / Trump Tariffs】美國總統特朗普（Donald Trump，川普）4月2日現身白宮玫瑰園宣布「對等關稅」計劃。他表示，美國將對所有進口貨品徵收10%的最低基準關稅，且另對美國部份貿易夥伴徵收更高的關稅。前者將於5日凌晨12時後生效，後者則將於9日凌晨12時後生效。外界對特朗普宣布加徵的對等關稅感到意外，尤其是傳統盟友日本（24%）和韓國（25%）都赫然在列，而早前獲台積電承諾在美投資的台灣（32%）也榜上有名，而新興經濟體如越南和柬埔寨的對等關稅分別高達46%和49%，比中國的34%還要高。



特朗普向全球185個國家開徵「對等關稅」，向日本、韓國、台灣、越南和柬埔寨徵收的關稅稅率如下：

2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）宣布對貿易夥伴徵收對等關稅，其中日本、韓國、台灣、越南和柬埔寨都榜上有名。（X@RapidResponse47）

綜合外電報道，早前曾有報道預計特朗普宣布的「對等關稅」大約為20%，所以今次公布的數字比預期還要嚴苛。

與美國為傳統盟友，以及有貿易順差的日本與韓國今次都無法獨善其身，兩者的對等關稅分別是24%和25%，但這個數字要比中國的34%為低。

儘管台灣的台積電上月宣布將對美國投資1000億美元興建晶片廠，都無法讓台灣躲過這場關稅戰，台灣的對等關稅稅率為32%，只是比中國的數字略低。

圖為2025年3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）與台積電董事長魏哲家會面後，共同會見記者。（Reuters）

另一個讓人意外的消息是越南和柬埔寨的「對等關稅」，他們分別是46%和49%，比中國的「對等關稅」還要高出不少。

據美國商務部的數據顯示，2024年美國對中國的貿易逆差高達2950億美元（約23000億港元），位居全球第一。而美國對越南的逆差則為1230億美元（約港幣9573億港元），全球排第三。

特朗普開徵「對等關稅」的具體稅率如下：

有分析認為，對越南和柬埔寨的「對等關稅」措施是針對近年中國商家將生產基地搬到這兩個國家。特朗普在首個總統任期就曾對中國展開「貿易戰」，導致許多中國企業選擇將生產設施搬到東南亞國家如越南和柬埔寨。