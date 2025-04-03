無視國際刑事法院逮捕令　匈牙利接待以色列總理：將退出ICC

國際刑事法院（ICC）2024年11月對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發出逮捕令後，內塔尼亞胡周四（4月3日）國事訪問匈牙利。匈牙利是ICC成員國且有義務將他拘捕，不過當局在內塔尼亞胡抵達後未執行逮捕令，還表示將退出ICC。



今次是內塔尼亞胡遭ICC下發逮捕令以來首次訪問歐洲，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）當日到場迎接。

ICC是聯合國一個常設法院，可對個人提起有關戰爭罪、種族滅絕等罪名的起訴，或下發逮捕令，旗下成員國可依令拘捕人員。不過ICC無權強制要求旗下成員執行逮捕令，匈牙利在1999年成為其中一員，還是這組織的創始成員國。

2025年4月3日，匈牙利布達佩斯，圖為到訪的內塔尼亞胡面見歐爾班。（Reuters）

這機構的首席檢察官卡里姆．汗（Karim Khan）當時對內塔尼亞胡、加蘭特，以及哈馬斯軍事領導人 Ibrahim Al-Masri發出逮捕令，指他們涉嫌在加沙戰事中犯下戰爭罪和反人類罪。

內塔尼亞胡對指控予以否認，稱這些指控出於政治因素以及反猶主義。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin ）去年亦遭ICC下發逮捕令，他去年9月初訪問ICC成員國蒙古時，同樣未遭到當局逮捕。