無視國際刑事法院逮捕令 匈牙利接待以色列總理：將退出ICC
撰文：官祿倡
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國際刑事法院（ICC）2024年11月對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發出逮捕令後，內塔尼亞胡周四（4月3日）國事訪問匈牙利。匈牙利是ICC成員國且有義務將他拘捕，不過當局在內塔尼亞胡抵達後未執行逮捕令，還表示將退出ICC。
今次是內塔尼亞胡遭ICC下發逮捕令以來首次訪問歐洲，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）當日到場迎接。
ICC是聯合國一個常設法院，可對個人提起有關戰爭罪、種族滅絕等罪名的起訴，或下發逮捕令，旗下成員國可依令拘捕人員。不過ICC無權強制要求旗下成員執行逮捕令，匈牙利在1999年成為其中一員，還是這組織的創始成員國。
這機構的首席檢察官卡里姆．汗（Karim Khan）當時對內塔尼亞胡、加蘭特，以及哈馬斯軍事領導人 Ibrahim Al-Masri發出逮捕令，指他們涉嫌在加沙戰事中犯下戰爭罪和反人類罪。
內塔尼亞胡對指控予以否認，稱這些指控出於政治因素以及反猶主義。
俄羅斯總統普京（Vladimir Putin ）去年亦遭ICC下發逮捕令，他去年9月初訪問ICC成員國蒙古時，同樣未遭到當局逮捕。
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