以色列通知國際刑事法院將提上訴 促暫緩執行內塔尼亞胡逮捕令
撰文：蕭通
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以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu ）辦公室11月27日表示，以色列同日已通知國際刑事法院（ICC），表明將就內塔尼亞胡及其前國防部長加蘭特（Yoav Gallant ）被發逮捕令提出上訴，並要求推遲執行逮捕令。
內塔尼亞胡又稱，美國共和黨籍參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）已向他通報，對方計劃在美國國會推動針對ICC，以及與其該法院合作國家的一系列措施。
ICC上星期對內塔尼亞胡、加蘭特，以及哈馬斯軍事領導人 Ibrahim Al-Masri發出逮捕令，指他們涉嫌在加沙戰事中犯下戰爭罪和反人類罪。
英外相：會保持溝通加沙問題 但入境將逮捕
另外，英國外相林德偉（David Lammy）27日向國會外交事務特別委員會表示，如果內塔尼亞胡踏入英國，他將遵守ICC要求逮捕內塔尼亞胡，稱別無選擇。但在此事發生前，他會保持與內塔尼亞胡及對方政府溝通，尋求加沙停火及討論向當地提供援助等問題。
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