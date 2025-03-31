內塔尼亞胡：已準備談判下階段停火　哈馬斯須解除武裝

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）3月30日表示，以色列仍願意與哈馬斯討論下階段停火協議，稱已經準備好，但要求哈馬斯需解除武裝，其領導人將獲准離開加沙。他表示，以色列將努力執行美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普） 為加沙提出的「自願移民計劃」。



圖為2025年3月29日，以色列特拉維夫民眾參加反對以色列政府，以及反對總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）的抗議活動。（Reuters）

內塔尼亞胡否認以色列未參與談判，稱談判仍在繼續，但在「砲火下」進行，強調在對哈馬斯施加軍事壓力有效，會使談判更有效。 他並稱，其內閣已同意加強向哈馬斯施壓，同時繼續努力尋求人質獲釋。

哈馬斯負責人高層哈亞（Khalil al-Hayya）29日表示，已同意埃及與卡塔爾團隊在兩日前提出的停火提案，又批評內塔尼亞胡令地區局勢「無休止升級」。

2018年7月19日，以色列耶路撒冷，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban，左）在總理辦公室與以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在發表聯合聲明時握手。（Reuters）

無視ICC逮捕令 將出訪匈牙利

另外，內塔尼亞胡雖被國際刑事法院（ICC）發出逮捕令，但其辦公室3月30日表示，內塔尼亞胡4月2日開始訪問匈牙利， 期間會與匈牙利總統歐爾班（Viktor Orban）會面。

歐爾班是於去年11月、ICC發布逮捕令後不久，向內塔尼亞胡發出邀請，並表明不會執行逮捕令。這也是內塔尼亞胡自ICC發布逮捕令以來第二次出國訪問，今年2月，他曾訪問華盛頓與特朗普會面。