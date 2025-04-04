美國關稅｜參議院兩黨議員提出法案　限制特朗普實施關稅權力

美國共和黨參議員格拉斯利（Chuck Grassley）及民主黨議員坎特韋爾（Maria Cantwell）4月3日提出一項法案，試圖限制美國總統特朗普（Donald Trump）實施關稅措施的能力。該法案旨在恢復國會對美國貿易政策的監督權，總統宣布新關稅措施後，國會將在60天內決定是否批准。即使後者未能作出決定，當期限一過新關稅將自動失效。



路透社3日報道，格拉斯利及坎特韋爾當日在在參議院財政委員會提出這項名為「2025年貿易審查法」的法案。

2023年9月26日，美國華盛頓，圖為美國國會大樓。（Reuters）

法案還要求要求總統在實施任何新關稅的48小時內通知國會，並提供詳細說明和分析，說明相關關稅將如何影響美國企業和消費者。

坎特韋爾稱，國會長期以來一直將監管州際和對外貿易的權力授予行政部門，而上述法案幾法案將重申前者在貿易政策方面的作用，以確保貿易政策能保持透明、一致，以及能造福美國公眾。

圖為路透社在2025年4月2日的設計圖片，其中有一個形似美國總統特朗普的剪影後，其背後可以看到一個寫着「關稅」詞語的貨櫃箱。（Reuters）

特朗普2日宣佈世界上185個貿易夥伴加徵「對等關稅」，規模之大引發國際譁然。坎特韋爾稱：「國會作為美國人民的代表，有責任制止那些會給他們造成傷害的行為。」