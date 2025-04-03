民調：特朗普支持率跌至43%創第2任期新低　逾半人稱關稅弊大於利

由路透社及益普索（Ipsos）於4月2日結束並釋出的民調顯示，美國民眾對特朗普的關稅政策以及政府在也門軍事打擊的信息處理感到不滿，促使特朗普的支持率下降至43%，是他重返白宮以來的最低水平。



為期三天的民調於2日結束，結果顯示特朗普的支持率比3月21日至23日的調查下降了2%，比他1月20日剛上任後不久的47%低四個百分點。

圖為路透社在2025年4月2日的設計圖片，其中有一個形似美國總統特朗普的剪影後，其背後可以看到一個寫着「關稅」詞語的貨櫃箱。（Reuters）

受訪者給特朗普處理經濟問題的能力打了低分，只有37%予以認可。支持他應對高生活費措施的比率更低，僅達30%；高生活費問題也是美國拜登政府時期的一大困擾。

約52%受訪者認為，特朗普對汽車及汽車零部件加徵關稅會對身邊的人造成傷害，同樣比率的受訪者認為提高關稅弊大於利。約三分之一受訪者則不同意關稅會帶來負面影響，當中主要來自共和黨。

特朗普同日在白宮宣布一系列「對等關稅」：

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

受訪者也對特朗普政府處理軍事機密的方式提出批評，針對美國高官曾通過加密通訊應用程式Signal討論對也門胡塞武裝（Houthis）的襲擊計劃，並無意間向一名記者泄露作戰計劃，74%受訪者認為以這種方式討論襲擊計劃是魯莽的行為，高達70%受訪者認為特朗普應為此事承擔責任。

本文獲《聯合早報》授權轉載

