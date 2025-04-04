加拿大總理卡尼（Mark Carney）4月3日宣布，該國將對所有不符合《美墨加協定》（USMCA）的美國進口汽車徵收25%關稅，以回應美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）決定對所有進口汽車徵收25%關稅。



加拿大目前雖然未受特朗普2日宣布的「對等關稅」措施所影響，但前者仍然受制於美國向所有進口汽車徵收25%關稅，嚴重打擊加拿大的汽車製造業。

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

路透社報道，卡尼在渥太華舉行的記者會上公布反制措施，並補充指新的關稅不會適用於汽車零件，也不會影響來自墨西哥的汽車相關商品。

卡尼認為，美方在考慮到加拿大的反制措施將對美國人民帶來損害後，最終應該會改變其貿易方針，但補充指這可能需要很長時間才能實現。

2025年4月3日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）在渥太華舉行的記者會上談論關稅措施。（Reuters）

他強調，加拿大此前對美國產品徵收的報復性關稅依然有效，加方未來會與美國重新談判貿易協議，並尋求更可靠的貿易夥伴。