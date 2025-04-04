美國關稅｜墨西哥「倖免於難」　總統：與華府有「良好關係」

墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）周四（4月3日）對墨西哥被排除在美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）最新一輪關稅目標國家名單之外，表示歡迎。



欣鮑姆對記者說，墨西哥之所以能避開最新關稅措施，要歸功於墨西哥政府與美國政府的「良好關係」。

墨西哥被視為是最容易受到特朗普關稅影響的經濟體之一，因為墨西哥與美國有着密切的貿易關係，並且都是美墨加自由貿易協定（USMCA）的成員。

墨西哥有超過八成的產品出口美國，其中包括每年多達300萬輛汽車銷往美國。這個拉丁美洲國家擁有許多外資汽車裝配廠，包括福特、通用汽車、寶馬、福士（Volkswagen，又譯大眾）和豐田等跨國汽車公司。

2024年10月8日，墨西哥墨西哥城，圖為墨西哥新任總統欣鮑姆上任後簡報一項安全計劃，旨在維護國內秩序打擊犯罪。（Reuters）

墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Luis Ebrard Casaubón）同日表示，美墨加自由貿易協定仍保持完整，他稱這是一項「重大成就」。

他說，墨西哥將在未來40天為汽車、鋼鐵和鋁的雙邊貿易爭取獲得最好的待遇。

此前特朗普恫言對墨西哥和加拿大徵收25％關稅，指責其鄰國允許販運毒品和非法移民進入美國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

