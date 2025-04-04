美國關稅｜世貿警告：或令今年全球商品貿易量萎縮1%

世界貿易組織（WTO）總幹事伊維拉（Ngozi Okonjo-Iweala）4月3日發聲明稱，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）接連宣布的關稅措施，將對全球貿易和經濟增長前景造成巨大影響。可能會導致2025年全球商品貿易量萎縮約1%，較先前的預測下調近4個百分點。



2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

伊維拉表示，她對貿易量下降以及升級爲關稅戰的可能性深感擔憂，這場關稅戰可能會導致一系列報複措施，從而導致貿易進一步下降。目前，大多數全球貿易仍然在世貿組織的最惠國待遇條款下進行，伊維拉呼籲成員團結起來，捍衛這些成果，並防止貿易緊張局勢加劇。

伊維拉同日向WTO成員國致函稱，該組織接獲許多有關關稅的問題。信中表示，「你們中許多人都就美國的關稅聲明與我們聯繫，要求秘書處對這些關稅的影響，以及就各國可能作出的反應進行經濟分析」。

圖為2019年12月11日，位於瑞士日內瓦的世界貿易組織（WTO）總部。（Getty Images）

世界各國領導人均警告，美國關稅可能帶來負面經濟後果。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula Von Der Leyen）表示，特朗普宣布對包括歐盟在內的全球徵收普遍關稅，對世界經濟是一個重大打擊。