尹錫悅被罷免失司法豁免權　若內亂罪成　最重「死刑」或無期徒刑

韓國憲法法院8位法官4月4日一致裁定罷免總統尹錫悅，指對方在戒嚴風波中嚴重違反憲法和法律。當地傳媒指，尹錫悅將失去司法豁免權，而他亦需要面對內亂罪的刑事案件。一旦罪成，最重或死刑，將創韓國前總統獲刑新高。



韓聯社報道，因尹錫悅將失去司法豁免權，韓檢方或加速辦理尹錫悅涉及內亂罪的刑事案件。根據韓國《刑法》第87條，內亂罪主犯可被判最高死刑、終身監禁或無期徒刑。

2025年4月4日，韓國首爾憲法法院附近，民眾在得悉總統尹錫悅被罷免後興奮地慶祝。（Reuters）

尹錫悅妻子金建希醜聞也同步發酵，或將面臨「權利濫用」、「經濟犯罪」和「干預選舉」一連串的司法調查與指控。

韓國首爾中央地方法院此前宣布，對尹錫悅涉嫌「內亂罪」的首次公審將於4月14日舉行。尹錫悅因2024年12月頒布緊急戒嚴令被指控違憲，國務總理韓悳洙、警察廳長趙志浩證實其曾直接下令「逮捕國會議員」，並存在程序違規。若法院認定尹錫悅行為構成相關罪名，最高可判處無期徒刑。