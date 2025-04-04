英國單親母一時大意　1歲兒誤食祖父骨灰　醫生淡定：無需緊張

英國一名母親才離開客廳去做家務，回來後竟發現自己的1歲兒吃了祖父的骨灰，讓她嚇個半死。她把這段驚險的畫面錄下放在抖音上與網友分享，網友紛紛驚呼「希望這是個愚人節笑話」並擔心小孩的健康狀況，她表示有向醫生尋求建議，只要給小孩喝水就好，不會有事。



綜合外媒報道，這名母親名叫艾莫尼（Natasha Emeny），她周二（4月2日）在TikTok帳號@palominolil上傳影片，畫面中可以看到她的客廳佈滿灰白色粉末，原本放骨灰的罐子被打開且已經空了，小男孩嘴巴周圍沾滿灰，邊哭邊站在一旁。她驚呼：「我的兒子吃了我爸爸的骨灰！」影片曝光後迅速爆紅，短短兩天吸引超過1400萬次觀看。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

不少網友在留言中表示震驚與擔憂，有人說「這一定是我見過最瘋狂的育兒影片」、「希望這是個愚人節笑話」，也有人擔心小孩健康狀況。另外也有一派網友幽默回應「他以後玩兩真一假遊戲一定不會輸」、「他開始展現出跟你爸一樣的個性了嗎」。不過，仍然有嚴肅的留言譴責媽媽沒有盡到照顧責任：

「你的小孩那麼小，這都是你的錯。」



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面對網友質疑她為何將骨灰罐放在孩子能接觸到的地方，艾莫尼也在後續上傳影片澄清，原本骨灰是放在高處，當時因為在移動家具才暫時放下，沒想到短短幾分鐘就發生意外。她無奈表示，作為單親媽媽，家務與育兒難以兼顧，「難道我要把孩子背在身上當背包嗎？」也呼籲外界對獨自育兒的父母多一點體諒與理解。

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