英國一名女子在交友軟體上認識一名男子，開始交往後男方卻對性行為興趣缺缺，唯一的一次甚至是在關燈、穿著衣服的情況下進行。最後在女子的查問之下，找到對方藏起來的「假陽具」跟出生證明，原來她從頭到尾都在跟一名女性交往。



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同居男友拒做愛驚揭「陰莖是假的」女子揭穿謊言慘遭家暴惹熱議（01製圖）

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根據《每日星報》報導，英國女子舒默（Roxanne shurmurr）在22歲時透過交友軟體認識了一名自稱TJ的男子：

他讓我感到相當放鬆，感覺到有人能傾聽我說話，一切感受都非常好。

因此兩人在通話2周後決定見面，雖然對方的身高比想像中矮，但舒默仍決定和他交往。

交往3周之後，舒默決定搬去和TJ同居，但這時卻開始出現問題，因為TJ對於性行為非常排斥，最終是在關燈、穿著衣服的情況下進行，而這唯一一次性行為的過程中，舒默也感覺非常不舒服。

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沒想到在舒默的逼問和調查之下，TJ坦承自己原本是男兒身，現在正經歷變性手術想變成女性。舒默聽完後決定給予支持，想陪著對方一起去動手術，但TJ也堅持要獨自進行，並聲稱變性手術僅需要一天就能完成。

TJ跟我說他做了這個、做了那個，還有一個假陰道，但我怎麼看就是不對勁。 舒默

舒默對一切越來越懷疑後，決定再次在家中找線索，沒想到竟找到一個假陽具和TJ的出生證明，原來TJ從頭到尾就是一名女性，本名叫做漢娜（Hannah Walters）。

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自從謊言被揭穿後，TJ開始對舒默拳腳相向，舒默最後在家人的鼓勵下去報警，才發現還有另外2名受害者，而且「漢娜」身上還有入室襲擊、身體傷害、威脅殺人等前科，法院則判處她監禁10年。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】