英國82人打「減肥針」喪生　NHS警告：無醫生處方勿用

胰妥讚（Ozempic）、滿健樂（Mounjaro）等治療糖尿病的針劑近年來成為全球風靡的「減肥針」。



但近日英國當局發出緊急警告，稱這類藥劑已導致該國82人死亡，專家呼籲制定更為嚴格的監管措施。

據英國藥物及保健產品管理局（MHRA）的統計數據顯示，已有18例死亡報告顯示與滿健樂有關。（amazon.com）

滿健樂官網截圖（mounjaro.lilly.com）

滿健樂官網截圖（mounjaro.lilly.com）

滿健樂官網截圖（mounjaro.lilly.com）

據英媒《每日郵報》（Daily Mail）23日報道，英國國民保健署（NHS）近日警告民眾：

如果沒有醫生開的處方，切勿使用減肥藥劑。

並披露該國已有82人的死亡與使用胰妥讚、滿健樂等治療糖尿病的針劑有關。

據英國藥物及保健產品管理局（MHRA）的統計數據顯示，已有18例死亡報告顯示與滿健樂有關，有29人因使用胰妥讚、瑞倍適（Rybelsus）或週纖達（Wegovy）死亡，有35人在使用善纖達（Saxenda）和 胰妥善（Victoza）後死亡。

瑞倍適（Rybelsus）同樣被指與部分死者的死亡有關。（koenji.clinic）

據估計，英國有50萬人正在使用這些藥物。2024年9月4日，一名58歲的蘇格蘭護士因患多重器官衰竭、感染性休克和胰臟炎去世，原因是她生前曾透過網路購買滿健樂並注射2次。這一悲劇掀開了「奪命減肥針」的冰山一角。

報導引述MHRA首席安全官凱夫（Alison Cave）的說法：

開始、繼續或停止治療的決定，應由患者和醫生在充分考慮益處和風險的基礎上共同做出。

據報道，目前英國民眾僅需透過網路即可輕鬆申請到這類減肥藥物，專家人士呼籲應對這些藥劑進行更為嚴格的監管。

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