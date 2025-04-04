尹錫悅被罷免｜韓國總統府默默降下「鳳凰旗」　高級幕僚集體請辭

韓國憲法裁判所（憲法法院）4日裁定罷免時任總統尹錫悅後，首爾龍山總統府一直沉默。韓媒指，當天上午11時40分，總統府大樓前象徵南韓國家元首的「藍色鳳凰旗」被悄然降下。



根據韓聯社，總統府官員在緊張的氣氛中觀看裁定罷免尹錫悅的直播，尹錫悅本人也在漢南洞官邸中觀看宣判過程。

報道指，憲法法院宣判前，尹錫悅部份幕僚曾預測憲法法院可能會駁回彈劾案或不予受理，但最終8名法官一致裁定罷免，總統室方面大受衝擊。報道引述一名官員稱，對此無話可說，不知接下來該怎麼辦。

總統府目前尚未針對尹錫悅被罷免的事件發表正式立場，不過據韓國總統室當天向媒體公布的消息，秘書室長（幕僚長）鄭鎮碩、政策室長成泰胤、國家安保室長申源湜等首席秘書級別以上幕僚全員，向代行總統職權的國務總理韓悳洙表明辭意。

報道表指，請辭幕僚包括3名室長、1名特別助理、8名首席秘書和3名次長。

自去年12月4日緊急戒嚴解除以來，總統室的高級幕僚曾集體表達過辭意。