尹錫悅遭罷免　韓國商家各出方法吸金慶祝

韓國憲法法院4月4日就總統尹錫悅的彈劾案宣判，8名法官一致同意罷免對方，令尹錫悅即時「炒魷」，亦是繼2017年的朴槿惠後，當地第二位遭罷免的在任總統。消息一出，當地社交平台隨即被「洗版」，亦有商家趁機推優惠慶祝。



韓聯社及《韓民族日報》等傳媒報道，韓國憲法法院當地時間4日11時22分左右宣判後，通訊軟件KakaoTalk就出現癱瘓，大批用戶在收發訊息時出現延誤。Kakao發言人表示，由於流量急升，導致部分用戶受影響，但公司已經透過緊急措施解決問題。

韓國憲法法院4月4日一致通過罷免總統尹錫悅後，首爾大批民眾在街頭慶祝。（Reuters）

報道提到，Kakao預計判決可能推高網絡流量，因此傳出預先確保比平時多三至十倍的網絡流量，但仍然無法防止「洗版當機」情況發生。

而在全州市一間書店外就在判決後出現一張告示，稱「為了慶祝尹錫悅被辭退，所有出售的書籍都會減8%。書店指，憲法法院以8對0一致通過罷免，因此決定減8%贈慶。光州亦有書店趁機減價酬賓，宣布《傳道書》減價5%，稱冒着寒冬走上街頭的民眾才是真正主角。

首爾則有教會向民眾派發貼有「祝賀尹錫悅被罷免」標語的飯團，稱衷心感激大家的付出。而該間教會早前曾對外開放，供通宵參加要求尹錫悅下台的示威者休息。