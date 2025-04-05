特朗普「對等關稅」撕毀美國印太戰略　或助中國推動區內自由貿易

美國總統特朗普（Donald Trump）4月2日宣佈「對等關稅」計劃，對所有進口品徵收10%最低基準關稅之外，包括中國、越南、柬埔寨、印度乃至歐盟及日韓等盟友在內，還將被徵收更高的關稅。對中國的實際總關稅增加至54%，歐盟和日韓則分別受到20%、24%和25%的關稅衝擊。

清華大學戰略與安全研究中心博士生研究員趙修業對《香港01》表示，這些舉措實際上給中國在印太地區推動自由貿易、增強影響力的機會。



趙修業表示，特朗普的新政策對從印度到巴基斯坦，再到印尼和馬來西亞等國家，全部徵收高關稅，實際上是完全撕毀了上一屆政府的印太戰略。

前總統拜登主政下，美國政府在2022年發佈的印太戰略報告中，明確指出不直接改變中國的制度，而是從周邊着手，「塑造它所處的戰略環境」。報告制定的十大印太行動計劃，包括主導印太的經濟構架、提升威懾力、加強東盟（東盟）的團結、支持印度的持續崛起與區域領導地位、夯實四方安全對話機制（Quad）、擴大對日韓合作等。

特朗普夫婦2025年1月20日早上抵達白宮，與卸任在即的拜登及其妻子吉爾茶聚，圖為4人在白宮門前合照 。（Reuters）

趙修業認為，特朗普宣佈的關稅措施卻反其道而行，把印太國家「向外推」。趙修業認為，這實際上會促進印太區域內自由貿易體系和供應鏈的整合。「中國其實有很好的基礎，有RCEP的這個基礎框架在，那麼我們之前定的比如說5年之內降低多少關稅，10年之內降低多少關稅......區域內未來自由貿易的進程會加速。」

他表示，作為供應鏈的上游，同時又是最大的市場，中國可以多做一點主動的開放和降低關稅的這種這種措施。

與此同時，由於特朗普不得不面對明年中期選舉的壓力，趙修業認為中國仍有空間進行反制和觀望、不必急於與美國談判。「因為他在明年的第二季度以前，經濟必須平穩或者是有起色，否則的話，這整個選情會很難看。」趙修業說。

圖為東盟（ASEAN）及日本領袖2023年12月17日在東京出席東盟與日本建立友好關係50周年紀念峰會（Reuters）

改善中歐關係的機會？

就「對等關稅」措施，歐盟委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）形容是對全球經濟的「沉重一擊」，與美國的目標背道而馳，表明歐盟將採取反制措施。歐洲議會最大黨、歐洲人民黨（EPP）主席韋伯（Manfred Weber）則稱，美國此舉「是出於恐懼而攻擊公平貿易，損害了大西洋兩岸的利益。」

許多分析指出，特朗普上任以來對歐美關係的破壞亦對中國有利。但趙修業表示，即便歐洲與美國漸行漸遠，也不見得會與中國走近：「像之前特朗普對加拿大征關稅的時候，實際上加拿大的的反應是跟歐盟走近，就是說加拿大也要融入歐盟這個經濟體......我覺得在他們看來，從依賴美國變成依賴中國，不一定是一個更加去風險的選擇。因為加拿大和歐盟走近，甚至是澳大利亞這樣的國家和加拿大和歐盟走近，可能會優先於跟中國走近。」

趙修業又提到，中國與歐盟眼下還有俄烏衝突這一障礙，令雙方難以建立政治互信：「俄烏衝突什麼時候收場，怎麼收場，然後中國在裏面扮演什麼樣的角色......即便中國和歐盟要走近，可能也要等俄烏衝突最終落幕來看。」