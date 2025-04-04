《經濟學人》最新封面：特朗普「讓中國再次偉大」

在美國總統特朗普的瘋狂關稅計劃衝擊全球之際，本周出版的最新一期英國雜誌《經濟學人》，以「我們如何看待這個世界」為題，發布了兩版別具深意的封面：一版封面上，呈現的是特朗普手持手鋸，正將美國版圖生生切開的卡通畫面，暗示其關稅政策對美國乃至世界經濟貿易的損害；另一主要在亞洲地區發行的版本，則用特朗普標誌性的MAGA帽子吸引眼球。不同的是，這頂帽子上的標語被改成了「讓中國再次偉大」（Make China Great Again）。



按照《經濟學人》的說法，他們希望探討特朗普推行的關稅新政將對中國產生何種影響。在其固有認知裡，被視為美國主要對手的中國，在特朗普政府的強大壓力之下，理應陷入焦慮不安。但事實上，他們卻在中國看到了一副「截然不同」的畫面。

最新一期英國雜誌《經濟學人》，以「我們如何看待這個世界」為題，發布了兩版封面。（經濟學人）

在題為《美國如何最終讓中國再次偉大》的封面文章中，這家英媒寫道，特朗普的高額關稅雖會在一定程度上損害中國經濟，但美國這種將自己隔絕於世界的做法，反倒給中國創造了一個「絕佳機遇」，使其有機會重新繪製有利於自己的亞洲地緣政治地圖。同時，在美國對外豎起高牆之時，中國還有機會重塑全球貿易關係。

審視當下全球局勢，《經濟學人》的感慨充滿了黑色幽默：「中國一直批評美國無力維持其全球角色，宣稱『世界正經歷百年未有之大變局』，這一觀點曾被西方視為帶有民族主義色彩的誇張之詞。但如今，眼看著特朗普一邊自殘，一邊滿世界搞破壞，不得不承認，中國的這一觀點是相當超前的。」

《經濟學人》指出，過去十幾年來，中國加快推動經濟和技術領域的自主發展進程，有效降低了其自身受到美國制裁和出口管制等外部束縛時的脆弱性。不僅如此，中國還大力推進人民幣結算體系建設，在國際經濟舞台上逐步增強自身話語權與影響力 。

文章稱，外界仍未充分認識到中國國內經濟所蘊含的發展優勢。中國秉持積極態度擁抱市場競爭，在技術研發上持續加大投入，這一系列努力促使國內工業企業，在從電動汽車到「低空經濟」的各個新興領域裡，都擊敗了西方對手。一個明顯的例子就是，今年火爆全球的中國人工智能DeepSeek，它被視為中國能夠突破美國限制，堅持創新的標誌。

DeepSeek的性能比肩ChatGPT，且其採用全新的訓練模式，將推理模型的成本壓縮到很低，還大膽地採用開源模式，令更多用戶能夠輕松嘗試和部署AI模型。（視覺中國）

英媒注意到，為了充分把握經濟機遇，中國政府近來動作頻頻，鼓勵民營企業「大顯身手」，推出更多刺激措施促進消費，同時新增債務限額為地方減壓，並且持續發力推動房地產市場止跌回穩。

與之形成鮮明對比的是，文章吐槽道，「特朗普的關稅政策卻在開歷史倒車，一舉將底特律打回70年代落伍過時的狀態。」

對於中國而言，地緣政治機遇與這些經濟機遇並存。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

《經濟學人》稱，在美國這座曾經的「自由世界燈塔」，變得反復無常、危險重重的當下，雖然中國無意填補「山姆大叔」留下的空白，但它獲得了擴大自身影響力的機會，「尤其是在全球南方」，中國的發展理念與合作模式正受到越來越多發展中國家的認可與歡迎。

反觀特朗普，「他對保護主義的癡迷、對盟友的肆意欺辱以及對人權的漠然無視，則顛覆了人們對美式價值觀的傳統認知。」特朗普對北約和烏克蘭的蔑視態度，極大動搖了人們對美國允諾亞洲盟友的信心，這也成了《經濟學人》所謂的「送給中國一份大禮」。

英媒警告稱，如果特朗普未能與北京達成協議，他可能會在匯率問題上發難，並進一步實施更多制裁。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

當地時間4月2日，特朗普炒作多時的「對等關稅」落地，其中對華關稅稅率達34%。《經濟學人》稱，中方的反應並不如他們所預想的那般焦慮，畢竟「中國早就在為當今這個混亂的世界做準備了。」

很快，中國商務部回應稱，中方對此堅決反對，並將堅決採取反制措施維護自身權益。

商務部指出，美方在主觀、單方面評估基礎上，得出所謂「對等關稅」，不符合國際貿易規則，嚴重損害相關方的正當合法權益，是典型的單邊霸凌做法。對此，很多交易夥伴已經表達強烈不滿和明確反對。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

