美國關稅｜英國外相林德偉：特朗普經濟政策讓美「倒退100年」

英國媒體4月4日報道，外交大臣林德偉（David Lammy）同日上午在比利時布魯塞爾的北約總部出席北約外長會議時表示：「美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）推行的保護主義（protectionism），讓美國的經濟政策倒退近一個世紀。」



據英國《衛報》報道，林德偉在接受媒體採訪時指：「英國與法國一樣，都是海洋大國。」

2025年4月4日，英國外交大臣林德偉（David Lammy，左）、北約秘書長呂特（Mark Rutte，中）和德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock，右）出席在比利時布魯塞爾舉行的北約外長級會議。（Reuters）

林德偉強調：「我們是一個信奉自由貿易的國家，我對美國重拾保護主義感到遺憾，這是我們過去近一個世紀以來從未見過的。」

林德偉補充道：「如你所知，我們正為英國企業和工業界提供諮詢。目前，我們亦正與美國政府進行磋商，以達成一項經濟協議和協定。」

林德偉續指：「當然，我們非常清晰，工黨政府一直致力確保英國民眾的國家利益，所有應對選擇都在考慮範圍內，我明白英國民眾此時會非常關心這（關稅）會如何影響他們的利益和經濟福利。」

2025年4月4日，英國外交大臣林德偉（David Lammy，右）和盧森堡外長貝特爾 （Xavier Bettel，左）出席在比利時布魯塞爾舉行的北約（NATO）外長級會議。（Reuters）

林德偉最後表示：「我們時刻將國民的利益放在首位，此時與美國磋商一項經濟協議符合英國的國家利益，但同時保留所有選項的選擇權。」