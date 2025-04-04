特朗普展示首張移民新簽證「金卡」 印有本人頭像及簽名｜有片
撰文：聯合早報
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美國總統特朗普（Donald Trump， 又譯川普）展示全球首張移民「金卡」（Gold Card），這款金燦燦的卡片要價500萬美元（約3888萬港元），持卡者等同獲得美國居留許可。
法媒報道，特朗普4月3日在空軍一號上向記者展示了這張「金卡」，卡片上印有他的頭像，並標註「特朗普」字樣。
特朗普表示：「我是第一個買家，挺令人興奮吧。」他說，這款特殊簽證預計將在兩週內正式推出。
特朗普此前指出，這款高價版綠卡將吸引更多高淨值的就業創造者，同時有助於減少美國財政赤字。他還指出，「金卡」將成為通往美國公民身份的一條重要途徑。
特朗普2月時已透露政府計劃出售可能多達100萬張「金卡」，同時並未排除俄羅斯籍人士的申請資格。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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