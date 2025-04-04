特朗普展示首張移民新簽證「金卡」　印有本人頭像及簽名｜有片

美國總統特朗普（Donald Trump， 又譯川普）展示全球首張移民「金卡」（Gold Card），這款金燦燦的卡片要價500萬美元（約3888萬港元），持卡者等同獲得美國居留許可。



法媒報道，特朗普4月3日在空軍一號上向記者展示了這張「金卡」，卡片上印有他的頭像，並標註「特朗普」字樣。

特朗普表示：「我是第一個買家，挺令人興奮吧。」他說，這款特殊簽證預計將在兩週內正式推出。

特朗普此前指出，這款高價版綠卡將吸引更多高淨值的就業創造者，同時有助於減少美國財政赤字。他還指出，「金卡」將成為通往美國公民身份的一條重要途徑。

2025年4月3日，美國總統特朗普在空軍一號上向記者展示了全球首張美國移民新簽證「金卡」。（X@HowardMortman）

特朗普2月時已透露政府計劃出售可能多達100萬張「金卡」，同時並未排除俄羅斯籍人士的申請資格。

本文獲《聯合早報》授權轉載

