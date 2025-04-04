特朗普關稅｜蘋果首當其衝　消費者或「硬食」iPhone漲價逾4成

【對等關稅】美國總統特朗普（Donald Trump，又譯「川普」）昨（3）日祭出一系列關稅措施，造成全球股市哀鴻遍野，並且對全球貿易版圖將產生重大影響。路透社就指出，蘋果（Apple）公司將成最大受害者，若蘋果選擇將成本轉嫁給消費者，那麼未來一部iPhone Pro Max可能會漲幅超過30%至40%，要價近2,300美金！



未來一部iPhone Pro Max可能會漲幅超過30%至40%，要價近2,300美金。（unsplash@bhaguz）

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特朗普新關稅措施一經宣布，蘋果週四的股價重挫9.3%，創2020年3月以來最慘跌幅。由於蘋果絕大部份產品都在中國進行生產製造，而特朗普對中國出口產品課徵54%關稅，如此一來蘋果將面臨兩難的局面，要將關稅成本轉嫁給消費者或是公司自行吸收。

根據羅森布拉特證券（Rosenblatt Securities）計算，蘋果若想抵銷關稅所造成的成本上升，那麼iPhone需漲價43％、Apple Watch漲43％、iPad漲42％、Mac筆電和AirPods耳機則需漲39％。儘管蘋果部份產線已移往越南和印度，但多數iPhone仍產自中國，而越南和印度分別被課徵46%和26%關稅，也未能倖免。

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羅森布拉特證券分析師預估，假設蘋果選擇將43％上升成本通通轉嫁給消費者，舉iPhone 16系列為例，一部基本入門的iPhone 16售價將從799美金飆升至1,142美金，而iPhone 16 Pro Max更可能從1,599美金漲至近2,300美金！

分析師克羅克特（Barton Crockett）表示，針對中國的關稅幅度超乎預期，並且連蘋果公司都沒能倖免於難。他指出特朗普第一任期與中國大打貿易戰時也曾祭出關稅措施，然而他當時給了蘋果公司多項豁免權，導致蘋果幾乎不受影響，但這次蘋果沒有獲得任何豁免。

克羅克特認為也許在不久後特朗普與中國領導人習近平的會面中就會商討到蘋果公司的問題，也可以預期蘋果和白宮之間應該會有更多協商。目前蘋果公司尚未做出任何回應，一般預期蘋果應該不會冒着市場需求萎縮的風險來大幅漲價並給予競爭對手（如三星）機會，但蘋果在手機市佔率上已出現停滯許久，人工智慧（AI）功能未能激起買氣，這可能對蘋果營收造成額外壓力，尤其在關稅推高成本之際。

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