特朗普將再押後TikTok禁令期限75天　路透社：中國因關稅煞停交易

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月4日表示，自己即將簽署一項行政命令，再押後執行TikTok「不賣就禁」禁令期限75天，並指已在相關協議上取得巨大進展（Tremendous progress），但仍需做更多工作才能夠確保達成協議。路透社同日引述兩名知情人士稱，中國因不滿特朗普早前宣布的「對等關稅」，已表態不會批准協議，且有關交易已被擱置。



路透社4日報道，特朗普表示，政府已經與四個不同的潛在買家進行了接觸，惟未確認這些人或團體的身分。

特朗普指出，自己很期待與TikTok和中國合作完成這筆交易，並且他不希望見到Tiktok最終被禁止營運的結局。

2025年4月3日，美國華盛頓特區，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）離開白宮準備登上專機赴佛羅里達州。（Reuters）

TikTok母公司字節跳動發言人同日表示，已與美國政府就潛在的TikTok協議進行討論，但目前尚未達成交易協議。他表示，目前還有一些關鍵問題有待解決，且任何協議均需符合中國法律。

不過，一名消息人士告訴路透社，有關Tiktok的交易協議本於2日已大致確定，內容是將TikTok美國業務分拆，成立一間總部設於美國的新公司，由佔多數股權的美國投資者持有和營運，字節跳動只保留不足20%的股權。

消息人士指，該交易協議已得到現有投資者、新投資者、字節跳動和美國政府批准，最終卻因關稅問題而被閣置。

2020年10月6日，圖為一個3D列印的TikTok標誌出現在美國國旗前。（Reuters）

TikTok「不賣就禁」法令的寬限期，原定將於4月5日屆滿。特朗普稍早前曾表示，如果中國批准字節跳動出售Tiktok，作為交換美國將減免對中國進口產品徵收的關稅。