特朗普料2日開會商TikTok命運　Amazon及OnlyFans創辦人分別競購

TikTok在美國的「不買就禁」法令寬限期將於4月5日屆滿，據指美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）會於當地4月2日舉行會議，就賣盤方案及潛在買家與官員討論。成人內容社交平台OnlyFans創辦人、億萬富豪Tim Stokely旗下初創公司Zoop ，與加密貨幣基金Hbar於2日公布，雙方已向白宮提交競購TikTok的意向書。



據《紐約時報》報道，亞馬遜（Amazon）同日也在最後時刻提出競購報價。CNBC引述消息稱，AI廣告軟件公司AppLovin也是入標者之一。



2025年3月26日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

Zoop的聯合創辦人RJ Phillips向路透社表示，競購TikTok不僅為改變該公司所有權，還將創建一種新模式，讓創作者和他們所屬社群都能夠受益。他又表示，合作夥伴一直在與投資者財團合作，但他透露涉及的投資者資訊。

路透社此前引述白宮官員報道，特朗普2日會在白宮橢圓形辦公室舉行會議，出席者包括副總統盧特尼克（Howard Lutnick）、白宮國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz），以及國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）等。消息指，當局正考慮由甲骨文、黑石集團等潛在投資者，成立合資企業接管TikTok。

特朗普在今年1月上任後，將「不買就禁」的實施時間延後至4月5日。他曾表示，如果需要的話，可以進一步延長寬限期。