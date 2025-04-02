特朗普據報周三在白宮開會討論TikTok美國業務潛在買家

美國白宮表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）預計將在4月2日召開會議，就影片分享平台TikTok的潛在買家進行討論。



路透社報導，有白宮高級官員表示，是次會議將在橢圓形辦公室舉行，出席會議者包括副總統萬斯（JD Vance）、白宮國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）以及高級內閣成員。

美國參議院去年4月通過一項法案，以國家安全為由，限令TikTok母公司位字節跳動在今年1月19日前將TikTok美國業務賣給非中國企業，否則將在美國全面禁用。特朗普今年上任後簽署行政命令，將脫售TikTok的最後期限推遲至4月5日。

2025年3月26日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

TikTok在美國擁有1.7億用戶，針對該平台在美業務不賣即禁法例生效在即，特朗普日前表示，他仍希望TikTok繼續運作，又指如果中國批准出售TikTok在美業務，他會考慮降低中國進口貨物的關稅稅率。