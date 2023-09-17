英媒：Katy Perry影星前夫Russell Brand捲入性侵及虐待4女子醜聞

英國傳媒9月16日報道，四名女子指控美國天后Katy Perry的前夫、英國喜劇演員羅素班特（Russell Brand）性侵，他否認指控，指自己成為「有協調的攻擊」對象，並強調所有關係都是兩廂情願。



英國廣播公司（BBC）及天空新聞報道，《星期日泰晤士報》（Sunday Times）與第四頻道（Channel）的偵查節目《Dispatches》進行聯合調查，內容提到四名女子指控在2006至2013年期間，遭羅素班特性侵。

報道引述其中一名指控者表示，她在16歲於倫敦認識羅素班特，並維持三個月的感情關係，直到她到對方家中時，發現有另一女子在場時結束。

另一名指控者則聲稱，自己在羅素班特位於洛杉磯的家中遭對方強姦，她當天到性暴力危機中心求助，以及透過短訊向他表示「女孩說不就是不」。其餘兩名指控者分別稱遭他性侵及暴力和情緒虐待。

該調查亦指，羅素班特有對其他人的控制、虐待及企圖奴役的行為。

羅素班特15日在YouTube及前稱Twitter的社交平台X發表錄影講話，否認有關指控。他表示有關指控都是發生於自己在主流傳媒和電影活躍時，並正如在自己的作品中提到，他當時非常放蕩，不過所有發生的關係都是兩廂情願，強調無論以前和現在，自己在有關問題都是光明正大。