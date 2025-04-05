杜特爾特：所做一切都是為國家　憂在獄中離世

菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）通過長女、菲副總統薩拉（Sara Duterte）特向媒體表示：「我所做的一切，都是為了我的國家。」



據法媒報道，薩拉周五（4月4日）在海牙拘留中心會見杜特爾特後告訴記者，杜特爾特希望訴訟程序能夠儘快推進。他擔憂自己年事已高，可能在拘押期間離世。

薩拉透露：「父親說，『我所做的一切，都是為了我的國家。（我不知道）這句話是否可以被接受，但我希望全世界都能聽到這番話。』」當被問及這是否等於承認國際刑事法院（ICC）對其父親的指控時，薩拉並未正面回應。

杜特爾特與女兒薩拉（Sara Duterte）。（Getty Images）

這是杜特爾特自線上出席ICC庭訊後首次公開表態。他上月抵達荷蘭面控時曾在一個片段中說：「我會對這一切負責。」

80歲的杜特爾特3月11日被移交荷蘭海牙接受國際刑事法院審判。國際刑事法院在針對杜特爾特的逮捕令中表明，有合理理由認為杜特爾特當年的肅毒行動導致數千人死亡。杜特爾特被指在2011年11月1日至2019年3月16日期間，在菲境內犯下危害人類罪，因此須承擔刑事責任。

2025年3月15日，菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）的支持者在馬尼拉舉行祈禱集會。（Reuters）

檢察官指出，這些罪行是「針對菲律賓平民的廣泛而系統的攻擊」的一部分，許多受害者是沒有明確毒品聯繫的貧困人口。

受害者律師安德烈斯（Gilbert Andres）同日較早時表示，受害者家屬希望通過審判獲得「真相與正義」。下次聽證會定於9月23日，屆時將對杜特爾特的指控進行陳述。

薩拉還轉述父親的願望：「他想回到菲律賓。他說，『我是一個老人，我隨時可能死去，但我希望死在自己的祖國。』」

本文獲《聯合早報》授權轉載

