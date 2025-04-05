特朗普關稅｜日本遭加徵24%關稅　任天堂：Switch 2美國預購暫停

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發起全球關稅戰，盟友日本亦無法置身事外，遭華府加徵24%關稅。而當地老牌遊戲大廠任天堂（Nintendo）隨即宣布，暫停原定在4月9日於美國預訂新遊戲機Switch 2的安排。



英國廣播公司（BBC）4月4日報道，任天堂發表的聲明表示，Switch 2的預購不會在4月9日於美國展開，公司需要審視關稅可能帶來的衝擊及市場形勢的變化，但強調仍有意如期在6月5日正式發售。

目前未知任天堂會否將關稅帶來的成本轉嫁消費者，不過美國玩家已經憂慮任天堂可能會加價。

任天堂4月2日公布新一代遊戲機Switch 2，原定在4月9日開始在美國預售。（網上圖片）

任天堂2日公布Switch 2價格，主機在美國定價449.99美元（約3510港元），而旗下王牌遊戲《瑪利歐賽車世界》（Mario Kart World）的實體牌則盛惠79.99美元（約624港元），但連Switch 2主機一併購買則比較便宜。

報道提到，現時未知任天堂制定原本價格時有否將可能發生的關稅成本計算在內，即使有，但都未必預計到關稅會高達24%。

2025年4月2日，美國華盛頓白宮玫瑰園，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就「對等關稅」發表講話。（Reuters）

特朗普稱全球關稅有助推動美國經濟及保障當地就業，惟日本首相石破茂4日則形容這些關稅是「國家危機」，重申政府會盡力應對。時事通訊社5日指，石破茂計劃下週就關稅問題與特朗普通電話。