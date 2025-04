美國關稅｜石破茂：對日本商品徵收的關稅是「國家危機」

日本首相石破茂指出,美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)對日本商品徵收的關稅是「國家危機」。



法新社引述石破茂星期五(4月4日)在議會的講話說,美國對日本進口商品徵收24%的關稅「可說是國家危機,政府正在與各方盡最大努力應對」。

《朝日新聞》引述未具名的高級官員報導,日本將起草經濟措施,以幫助企業和家庭抵禦美國關稅的影響,並著眼於編制額外預算為其提供資金。

彭博社引述《朝日新聞》的報導稱,如果需要為經濟措施提供大量資金,預計首相石破茂將指示官員在本月內制定額外預算。

