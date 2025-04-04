美國關稅｜石破茂：對日本商品徵收的關稅是「國家危機」

日本首相石破茂指出，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對日本商品徵收的關稅是「國家危機」。



法新社引述石破茂星期五（4月4日）在議會的講話說，美國對日本進口商品徵收24%的關稅「可說是國家危機，政府正在與各方盡最大努力應對」。

《朝日新聞》引述未具名的高級官員報導，日本將起草經濟措施，以幫助企業和家庭抵禦美國關稅的影響，並著眼於編制額外預算為其提供資金。

彭博社引述《朝日新聞》的報導稱，如果需要為經濟措施提供大量資金，預計首相石破茂將指示官員在本月內制定額外預算。

日本汽車：Nissan Motor Co., Ltd's Universal Powertrain Mounting System with a two-layer pallet structure, compatible with EV, e-POWER (HV) and gasoline vehicles is pictured in Kawachi-gun, in Tochigi prefecture, Japan October 8, 2021. （Reuters）

這份報告發佈之際，東京正努力協調對美國關稅的回應。星期五，執政的自由民主黨小組開會討論政府如何應對關稅衝擊。小組負責人、自民黨政策負責人小野寺五典在會議開幕式上說：「這些關稅令人遺憾，因為它不僅影響日本經濟，還影響全球經濟。」

到目前為止，日本一直專注於如何支援將受到關稅影響的企業。政府宣佈，計畫為相關公司設立約1000個諮詢中心，並提供貸款支援。

除24%的關稅外，美國對所有出口到美國的汽車徵收25%的汽車關稅也於星期四（3日）生效。

作為兩個安全盟友，日美之間的貿易緊張局勢反映了特朗普對日本等交易夥伴之間巨大的貿易逆差的持續不滿。2024年，日本對美國的貿易順差為8.6萬億日元（約4,600億港元），是有記錄以來第五大貿易順差，遠高於特朗普第一任期內的平均水準。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

