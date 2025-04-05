鮑威爾：特朗普關稅影響或超預期　將推高通脹及拖累經濟增長

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）指出，新關稅政策帶來的經濟影響可能遠超預期，將推高通貨膨脹，拖累美國經濟增長，央行必須確保這不會引發愈加嚴重的通脹問題。



鮑威爾星期五（4月4日）出席美國商業編輯與寫作促進協會（Society for Advancing Business Editing and Writing）年會並發表講話。鮑威爾說，特朗普政府加徵的關稅幅度可能對經濟造成的影響「遠超預期」。

鮑威爾在演講中說：「儘管不確定性依然高企，但現在愈發清晰的是關稅上調幅度將遠超預期。關稅對經濟的影響很可能也是如此，包括更高的通脹和經濟增長放緩。」

彭博社指出，鮑威爾這次的語氣比他在3月19日記者會上更加謹慎。當時他說，關稅帶來的通脹影響預計是暫時性的。鮑威爾星期五說，「雖然關稅極有可能至少在短期內推高通脹，但也可能帶來更持久的影響」。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump）星期三（2日）宣布，美國將對所有貿易夥伴徵收10%的「最低基準關稅」，將於星期六（5日）生效。此外，特朗普將對與美國貿易逆差最大的國家和地區徵收不同、更高的「對等關稅」，這些措施將於4月9日生效。「對等關稅」措施宣佈後，各國政府紛紛就此做出反制和回應。

中國新聞社引述鮑威爾說，特朗普政府加徵關稅政策將給經濟帶來的全部影響目前仍不能確定，「在這種不確定的情況下我們能做的只有等待並觀察」。

鮑威爾同時指出，美國經濟和就業情況目前仍然穩健，但消費者和企業對未來預期「變得更加悲觀」。

他隨後強調，聯邦儲備局的應對將重點放在遏制公眾對通脹失控的預期上。

圖為2017年11月2日，鮑威爾（Jerome Powell）獲美國總統特朗普（Donald Trump）提名出任聯局儲主席後發表講話。（Reuters）

鮑威爾稱，「我們的責任是確保長期通脹預期保持穩固，並確保一次性的物價上漲不會演變為持續性的通脹問題。我們目前處於有利位置，可以好整以暇，等待局勢更加明朗後再考慮是否調整政策立場」。

美聯儲下次貨幣政策會議將於5月6日至7日在華盛頓召開。

鮑威爾講話前不久，特朗普在自家社交平台Truth Social上說，現在是鮑威爾降息的「完美」時機，「他總是『遲到』，Jerome降息吧，別再搞政治了！」

鮑威爾講話前，3月美國非農就業人數增加22萬8000人，失業率升至4.2%。鑑於關稅消息，一些分析師淡化了這份報告的重要性。

對於當前數據，鮑威爾指經濟「仍然處於良好狀態」。

通常情況下，在經濟增長放緩時，美聯儲會通過降息促進經濟增長；在通脹高企時，通過加息應對通脹。美媒認為，增長放緩和通脹上升的同時出現將使美聯儲陷入「艱難境地」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

