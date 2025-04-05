特朗普關稅戰富豪身家大縮水　馬斯克日蒸發855億　巴菲特躺著贏

【美國關稅 / 特朗普 / US Tariffs / Trump Tariffs】美國總統特朗普（Donald Trump，川普）4月2日現身白宮向全球185個國家及地區宣布「對等關稅」計劃。消息一出，導致美股急挫，華爾街蒸發財富2.5萬億美元（約19.4萬億港元）；特朗普的盟友，全球首富馬斯克（Elon Musk）在內的多名富豪身家一日就「縮水」2080億美元（約16169億港元）。這是自新冠疫情以來最大的單日跌幅，也是彭博億萬富豪指數（（Bloomberg Billionaire's Index）13年歷史上第四大單日跌幅，惟在市場哀鴻遍野之際，股神巴菲特（Warren Buffett）卻能獨善其身，今年以來財富反而增長234億美元（約1820億港元）。



美國總統特朗普對主要貿易夥伴徵收大規模「對等關稅」，引發市場對全球貿易戰及經濟衰退的憂慮，美股周四（4月3日）暴跌，創下多年來最大單日百分比跌幅。

特朗普頒布「對等關稅」具體稅率一覽表：

朱克伯格、貝索斯和馬斯克身家縮水最嚴重

多位曾出席特朗普就職典禮的美國富豪今次傷得最重，受市場衝擊最嚴重的富豪包括 Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）和亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）。

由於Meta股價暴跌9%，這位淨資產1,890億美元的Facebook CEO損失179億美元（約1391億港元）。

亞馬遜股價同樣暴跌9%，貝索斯身家損失159億美元（約1236億港元）；貝索斯的個人淨資產為2,010億美元（約15625億港元）；自今年2月高峰以來，目前已下跌逾25%。他所屬公司的股價在二月達到頂峰，目前亦自高位回落逾25%。

2025年4月5日，圖為美國電動車品牌特斯拉行政總裁馬斯克（Elon Musk，左一）、Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg，左二）、亞馬遜行政總裁貝索斯（Jeff Bezos，右二）和股神巴菲特（Warren Buffett，右一）。（Getty）

特斯拉股價近日大幅下跌，馬斯克的淨資產在3日縮水了110億美元（約855億港元），導致他今年迄今的損失高達1,100億美元（8551億港元）。

巴菲特2025年身家反增加234億美元

有趣的是，在這場「大屠殺」中，惟有一名美國富豪能夠躲過一劫，他就是人稱「股神」的巴菲特。根據彭博億萬富豪指數，巴菲特3日僅損失25.7億美元（約200億港元），但他的個人財富今年依然錄得增長，年初至今增加高達234億美元（約1820億港元）。

當下美股急跌之際，巴菲特旗下的巴郡股價依然堅挺，巴郡A類股今年升幅達9%，跑贏美股七雄。

2017年9月19日，股神巴菲特（Warren Buffett）在美國紐約市出席《福布斯》（Forbes）媒體的百年慶典。（Getty）

在過去一年裏，巴菲特不斷減持手上蘋果和美國銀行，外界一直對巴菲特套現股票和手持大量現金高度關注，這個策略也讓他安然度過今次的關稅戰，看來果然姜還是老的辣。