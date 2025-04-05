特朗普政府誤發遣返郵件　烏克蘭收信人陷恐慌：情不自禁哭出來

多名合法居留在美國的烏克蘭人本週接獲來自特朗普政府的電子郵件，告知他們的身份已被撤銷，並要求他們在7天內離開美國，否則「聯邦政府將會找到你」。美國土安全部（DHS）其後表示，該電子郵件是誤發，之前因2022年俄烏戰爭而設立的烏克蘭人臨時人道主義計劃並未終止。



根據路透社，郵件中寫道：「如果你不立即離開美國，你將面臨潛在的執法行動，這將導致你被驅逐出境。國土安全部正終止你的臨時身份，請不要試圖留在美國。」

國土安全部隨後於周五發送補充通知，告知這一命令是錯誤發送，並表示「你最初的臨時身份條件在此時仍然不變」。

一名要求匿名的烏克蘭收信人表示，收到郵件後她「無法正常呼吸，情不自禁地哭出來」。她提到，2024年8月尚被告知有效期還有2年，收到信的當時，她不斷思考自己做錯什麼，卻想不出理由，表示「我連停車罰單都沒有，社交媒體上也沒有發過任何東西」。

非牟利組織IA NICE總裁Angela Boelens表示，她知道至少2名女性收到這封信，其中一名女性還懷孕了，「這封郵件讓人非常恐懼。我所有的家庭都在完全的恐慌之中。」