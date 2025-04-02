美國俄羅斯談判陷僵局　俄：無法接受當前美方停戰提議

俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）表示，俄羅斯無法接受美國目前提出的戰爭結束提議，因這些提議未解決俄羅斯認為導致衝突的問題，這意味着美俄雙方談判陷入僵局。



路透社報道，國營媒體4月2日引用里亞布科夫接受俄羅斯雜誌「國際事務」（International Affairs）的話說：「我們非常重視美國提出的模式和解決方案，但我們不能完全接受目前的形式。」

「就我們所見，提議內容根本不符我們主要的訴求，即解決與這場衝突根源相關的問題。這些內容都不在提案中，這個問題必須解決。」

俄羅斯外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）（Reuters）

俄外交副部長的言論顯示美俄迄今未能消除分歧。兩週多前，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）曾表示，美國的提議需要修改。普京曾表示希望烏克蘭放棄加入北約（NATO）的企圖，同時要掌控俄羅斯聲稱擁有主權的4個烏克蘭地區，另要限制烏克蘭軍隊規模。烏克蘭則稱上述條件等於要求其投降。

2025年3月17日，俄羅斯聖彼得堡，圖為藝術家在當地畫廊展示自己所著畫作《世界和平》，其中顯示半個特朗普與普京的面部畫像。（Reuters）

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）似乎對俄羅斯拖延達成協議變得不耐煩。特朗普近日表示對普京感到「很生氣」，又指若無法在烏克蘭問題達協議，他將向俄石油加徵二級關稅。