日本政客批美國關稅是自殺攻擊　石破茂：冀下週與特朗普通話協商

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）日前宣布一系列「對等關稅」及對所有進口車加徵25%關稅，嚴重衝擊日本經濟。日媒4月5日報道，日本青森縣知事宮下宗一郎批評美國的「對等關稅」政策是對世界經濟的自殺式襲擊。而日本首相石破茂同日表示，正摸索與特朗普進行電話會談的可能性，盼最快能在下週通話，討論關稅事宜。



日本共同網報道，石破茂5日在讀賣電視台節目中透露與特朗普通話的想法，稱自己將從對全世界有益的觀點出發，向特朗普說明美日兩國合作的必要性。他強調：「必須切實從道理上說明日本的舉措能給美國帶來多大好處。」

美日關係・日美關係・美日國旗・日美國旗：2024年4月5日，美國華盛頓白宮外，日本和美國國旗並排隨風飄揚。（Reuters）

石破茂被問到會否採取反制措施時，稱日本雖然有各種回應選項，但不打算採取以牙還牙的做法。

另外，他指出，「擠牙膏」形式的做法不可行，日本必須以一攬子方式向美國提出解決方案，否則無法打動特朗普。

日本首相石破茂（左）2025年2月7日在美國白宮會晤特朗普，但遭部份日本網民批評坐姿過於無禮（Reuters）

據日本青森縣當地媒體《東奧日報》，宮下宗一郎5日在日本公明黨縣總部的研討會上，批評美國的「對等關稅」政策。

他指出美國關稅政策對美國自身的衝擊可能是最大，並強調這看似與青森縣無關，但相關影響肯定會蔓延到日本各地。

宮下宗一郎呼籲出席會議的公明黨領導人團結一致，積極採取措施應對。