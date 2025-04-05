瑞士對美零關稅兼創50萬就業仍被徵31%關稅　朱古力及手錶或漲價

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月2日公布「對等關稅」。近期已取消包括美國商品在內的所有進口工業關稅，且在美國創造50萬個工作機會的瑞士，也慘遭徵收31%關稅，令人感到震驚。



據《紐約時報》報道，瑞士總統祖特爾（Karin Keller-Sutter）3日對記者表示：「美國依靠自己的計算方式（徵收關稅），瑞士對此無法理解。」她還稱，儘管瑞士不會採取報復性反制措施，但瑞士官員將尋求與美國進行談判，以降低關稅。

瑞士總統祖特爾（Karin Keller-Sutter）。（Getty）

瑞士此次被徵的關稅高於歐盟的20%，和英國的10%。這意味着出口到美國的瑞士朱古力、手錶或醫療器材，將面臨比英國同類產品高出超20%的關稅，瑞士人認為徵稅決定完全武斷，並無道理邏輯可言。

瑞士對美國的商品貿易順差主要源自藥品、化學品及黃金的貿易出口。其在美國外國投資者排名中位居第六位，在研發投資排名中位居第一，主要得益於羅氏（Roche）、諾華（Novartis）等瑞士製藥巨頭的投資。