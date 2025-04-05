特朗普懶理新關稅措施引發全球經濟衰退憂慮　再赴佛州打高爾夫

美國4月2日宣布的大規模關稅措施引發美國股市連續兩日大跌、外界憂心於全球經濟衰退，而美國總統特朗普（Donald Trump）周五（4日）上午卻在佛州的海湖莊園（Mar-a-Lago Club）現身，前往周邊的高爾夫球場打球。



據美媒報道，特朗普當天早上在其自家社交平台Truth Social上發文稱：「這是發財的好時候」，隨後從其私人度假村海湖莊園前往高爾夫球場，沿途向路邊的支持者揮手示意。

周四，他還搭乘總統專機空軍一號前往邁阿密，在其私人俱樂部出席一場由沙特阿拉伯資助的高爾夫比賽的晚宴。

圖為4月4日，美國總統特朗普乘車抵達其佛州高爾夫球場。（Reuters）

據英國《衛報》報道，特朗普在就職總統期間使用其私人物業，其隨行工作人員和特勤局員工均要向特朗普名下企業支付住宿費，實際上是用美國納稅人的錢為其自家企業營利。

美國國會民主黨人去年發表的一份報告顯示，特朗普第一任期內，其名下物業向美國特勤局收取的費用是政府允許的酒店價格的4倍，其中，位於華盛頓的特朗普國際酒店每晚收取的費用高達1,815美元（約14,000港元）。