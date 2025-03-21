手機存反特朗普聊天訊息 法國科學家入境美國遭拒
撰文：官祿倡
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法國教育部證實一名法國科學家因手機中存有反對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的聊天訊息，在入境美國時遭到拒絕。法國外交部指法國大使館已獲悉此事，並對此事表示遺憾。
法媒引述法國教育部部長巴普蒂斯特（Philippe Baptiste）指，這名科學家手機存有他與同事和朋友的聊天訊息，其中有他所發表的對特朗普政府科學政策的「個人看法」。
報道引述消息人士指，美國將這些訊息指認為仇恨特朗普，並「可定為恐怖主義（could be qualified as terrorism）」，美國聯邦調查局（FBI）亦介入調查，但在這名科學家乘搭返航客機前取消了對他的指控。
巴普蒂斯特未透露這名科學家的身份，稱他在受政府資助的法國國家科學研究中心（French National Centre for Scientific Research）工作，並在前往美國休斯敦附近一場會議時遭到檢查。
報道指美國駐巴黎大使館發言人拒絕置評，美國海關未透過電子郵件立即回覆置評請求。
美國海關及邊境保衛局（CBP）指受限私隱條例無法討論具體案件，稱旗下海關官員可以搜查任何過境旅客的手機、電腦、相機或任何其他電子設備，但補充這種情況很少見。
路透社引述CBP發言人Hilton Beckham指，有關出於政治動機而拒絕旅客入境的說法毫無根據，而若在私人電子設備中發現引起警覺的訊息，當局會進行調查。
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