投資銀行家史蒂芬斯獲任美國駐英大使　曾資助反特朗普團體

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月2日宣布，億萬富翁、投資銀行家史蒂芬斯（Warren Stephens）將出任美國駐英國大使。史蒂芬斯的淨資產達到34億美元，還曾向試圖阻止特朗普初次當選的團體捐款。



特朗普在社交平台Truth Social上發文宣布這一消息，他說：「史蒂芬斯一直夢想為美國全職服務。我很高興他現在有機會作為最高級的外交官，代表國家與最珍愛和敬重的盟友之一溝通。」

67歲的史蒂芬斯擁有投資銀行「史蒂芬斯公司」（Stephens Inc.），總部設於南部的阿肯色州（Arkansas）。據《福布斯》（Forbes）報道，史蒂芬斯的淨資產達到34億美元（約264.61億港元）。

美國投資銀行家史蒂芬斯（Warren Stephens）擁有34億美元的淨資產。（Getty Images）

英國廣播公司（BBC）報道，美國駐英大使一直以來由歷任總統的支持者擔任，但史蒂芬斯並不總是堅定擁護特朗普。2016年競選時，史蒂芬斯就曾向試圖阻止特朗普當選的政治團體捐款，總額約400萬美元（約3113萬港元）。

但當特朗普2024年大選獲勝後，史蒂芬斯才背叛了他。聯邦競選財務數據顯示，他今年也向共和黨團體和美國參議員候選人捐款。