以色列向加沙南部新建安全走廊部署軍隊　加強施壓哈馬斯

以色列軍方4月5日宣布，已部署士兵到加沙走廊南部新建的軍事安全區域「莫拉格走廊」（Morag Corridor，暫譯），以繼續對巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）施加更多壓力。



美媒報道，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）2日宣布將設立新的「莫拉格走廊」，該地區大約是曾經位於加沙南部拉法（Rafah）和汗尤尼斯（Khan Younis）兩座城市之間的以色列前定居點，距離南部邊境約3至4公里。

以軍5日發聲明指出，已派遣士兵部署在莫拉格走廊，惟尚不清楚該走廊的具體位置，以及部署的以軍數量。

以軍稱，該部隊正在偵查和摧毀拉法地區剩餘的武裝分子的基礎設施，又指迄今為止該部隊已經繳獲大量武器並消滅了數十名武裝分子。

2025年4月5日，以色列軍方宣布，已部署士兵到加沙走廊南部新建的軍事安全區域「莫拉格走廊」（Morag Corridor，暫譯）。圖為以軍當日在社交媒體X上傳的照片（X@TurkishIDF）。

以媒《以色列時報》（Times of Israel）稱，這是以巴衝突開始以來，以色列地面部隊首次在該地區進行軍事行動。

內塔尼亞胡早前表示，「莫拉格走廊」的行動是為了逐步增加對哈馬斯壓力，迫使他們交還人質。他又稱，佔領當地可切斷拉法和汗尤尼斯之間的聯繫，使以色列能夠控制加沙南部的第二條軸線。