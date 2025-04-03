內塔尼亞胡：擴大加沙軍事行動及佔領地區　施壓哈馬斯迫放人質

以色列4月2日宣布擴大在加沙的軍事行動，稱將佔領加沙大片地區並將其納入其安全區，同時大規模撤離當地居民。以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，以軍正在佔領被他稱為「莫拉格軸線」（Morag Axis，暫譯）的地區，亦即是曾經位於加沙南部拉法（Rafah）和汗尤尼斯（Khan Younis）兩座城市之間的以色列前定居點，距離南部邊境約3至4公里。



以巴戰爭：2025年4月2日，從以色列邊境可以看到加沙建築物被空襲後冒出濃煙。（Reuters）

內塔尼亞胡表示，行動正在分割加沙地帶，以逐步增加對哈馬斯壓力，迫使他們交還人質。他又稱，佔領「莫拉格軸心」可切斷拉法和汗尤尼斯之間的聯繫，使以色列能夠控制加沙南部的第二條軸線。除此之外，還可以控制「費城走廊」。

警告平民撤離 拉法週邊幾近清空

國防部長以色列卡茨（Israel Katz）同日宣布，軍隊將擴大在加沙的行動，清除武裝分子和基礎設施，「並佔領大片地區，將其劃入以色列國的安全區」。

路透社報道，以色列軍方已向加沙南部部份地區的平民發出撤離警告。巴勒斯坦電台報道稱，在撤離命令下，拉法週邊地區已幾乎清空。

以巴戰爭：2025年4月2日，以色列公布畫面顯示，以色列士兵在塔爾蘇丹（Tal al-Sultan）地區執行任務。（ Israeli Army/Handout via REUTERS ）

聯合國診所受襲至少19死

另外，以色列軍方表示，已完成對拉法附近的塔爾蘇丹（Talal-Sultan）地區的包圍，並擊斃數十名武裝分子，打擊行動會「以慎重和堅定步伐」繼續進行。

加沙衛生部稱，以色列於2日的攻擊造成至少60人死亡，其中包括聯合國近東救濟工程處（UNRWA）在北部傑巴利耶（Jabalia，又譯賈巴利亞）營運的診所有19人喪生，死者包括兒童。以軍宣稱，該診所是哈馬斯策劃襲擊的指揮和控制中心。哈馬斯則否認使用該建築物，稱以色列的指控是「公然捏造」。