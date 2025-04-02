以軍空襲貝魯特釀4死7傷　遭擊斃真主黨成員曾策動恐襲

以色列4月1日再度空襲黎巴嫩，貝魯特南郊一幢建築物受損，造成至少4人死亡、7人受傷。以色列證實，行動針對包括一名協助哈馬斯策動恐襲的真主黨成員，對方已被擊斃。黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）和總理薩拉姆（Nawaf Salam）譴責攻擊。 這是以色列5天內第二次對貝魯特郊區發動空襲，令去年11月生效的停火協議更顯脆弱。



以色列國防軍、國家安全總局（辛貝特）和以情報和特勤局（摩薩德）發表聯合聲明稱，以軍戰機當日凌晨空襲黎首都貝魯特南郊，擊斃真主黨成員貝戴爾（Hassan Bdeir）。

聲明宣稱，貝戴爾是黎巴嫩真主黨3900部隊，以及伊朗伊斯蘭革命衛隊下屬「聖城軍」的成員。貝戴爾並與哈馬斯合作，協助該組織策動針對以色列平民的「重大恐怖襲擊」。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）表示，貝戴爾構成「真實而直接的威脅」，期望黎巴嫩採取行動，剷除在其境內針對以色列的恐怖組織。

真主黨證實，貝戴爾及其兒子都已被殺害，他的兒子也是該組織成員。黎巴嫩安全部門消息人士稱，貝戴爾是一名中階指揮官，職責包括處理巴勒斯坦問題。