紅新月會救護車加沙遭以軍槍擊致15死　遇難一刻影片曝光｜有片

國際紅十字與紅新月運動旗下的巴勒斯坦紅新月會周六（4月5日）稱，一段從一名在加沙遇難的救援人員手機中獲取的影片顯示，影片中救護車上有明顯的標記。在猛烈槍聲中，救護車的緊急燈仍在閃爍。



據聯合國和巴勒斯坦紅新月會稱，這名救援人員是3月23日在以色列軍隊襲擊中喪生的15名人道主義人員之一。

法媒報道，紅新月會說，他們在一名遇難援助人員拉德萬（Rifat Radwan）的手機上找到了這段影片。影片長達6分42秒，從一輛行駛中的車輛內拍攝。

影片顯示，一輛紅色消防車和救護車在夜間行駛，救護車行駛時，前燈開啟，警示燈閃爍。背景音則是不斷響起的槍聲。

這輛車停在路邊另一輛車旁邊，兩名穿制服的男子從車裏出來。片刻之後，槍聲激烈。

影片中可以聽到兩名醫護人員的聲音，一個說「車」，另一個回答說：「好像是意外。」

2025年3月29日，加沙地區，圖為一名巴人停留在汗尤尼斯（Khan Younis）的廢墟附近。（Reuters）

幾秒鐘後，一陣槍聲響起，屏幕變黑。

以色列軍方此前說，其士兵沒有隨機襲擊任何救護車，堅稱他們向乘坐「可疑車輛」接近他們的「恐怖分子」開火。

紅新月會影片反駁以色列軍方襲擊救護車辯解

紅新月會反駁稱：「這段影片明確駁斥了佔領方聲稱以色列軍隊沒有隨機瞄準救護車，以及一些車輛在沒有燈光或緊急標誌的情況下可疑地接近的說法。」

「影片揭露了真相，揭穿了這種虛假的敘述。」

遇難者包括八名紅新月會工作人員、六名加沙民防機構成員和一名聯合國近東救濟處員工。他們的屍體被發現埋在拉法附近的一個地方。

圖為巴勒斯坦紅新月會在4月5日社交平台上公布影片，其中顯示旗下一輛救護車在3月23日在執行救援途中遭槍擊。（截圖自X@PalestineRCS）

救援人員的死亡引發了國際社會的譴責。人道協調廳巴勒斯坦領土負責人惠托爾說，他們的遺體被發現時「穿着制服，還戴着手套」。

以色列軍方表示正在調查這次襲擊，其後承認誤將救援人員當成威脅。

本文獲《聯合早報》授權轉載

