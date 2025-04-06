英國華裔議員入境以色列遭拒　外相：不可接受

英國兩名工黨國會議員、包括華裔的楊緣（Yuan Yang）與也門裔的穆罕默德（Abtisam Mohamed）在周六（4月5日）入境以色列時遭拒，英媒引述以方聲明指，兩人涉嫌「記錄安全部隊的活動，並傳播反以色列仇恨言論」。英國外相林德偉（David Lammy）表示反對，強調事件令人不可接受。



英國天空新聞（Sky News）引述以色列當局指，兩人聲稱今次是「作為官方國會代表團的成員」訪問以色列。林德偉表示已同兩名議員取得聯繫，並向她們提供支持，重申英國在加沙局勢方面立場在於確保恢復停火和談以及結束衝突。

以色列駐英國大使館指她們入境遭拒的原因是，「反指控以色列提出虛假指控、呼籲抵制、散播謊言、積極推動對以色列部長的制裁，同時支持反以運動」。

圖為英國下議院上載的工黨議員楊緣與Abtisam Mohamed的官方肖像圖片。（英國下議院）

報道指，這兩名執政工黨議員當日自英國貝德福德郡（Bedfordshire）盧頓（Luton）啟程前往以色列。