澤連斯基抨擊美大使館：對俄襲擊回應令人失望
撰文：聯合早報
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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）抨擊美國駐烏克蘭大使館，對俄羅斯襲擊澤連斯基家鄉克里維里赫市（Kryvyi Rih）所作回應「令人驚訝的失望」。
綜合新華社和英國廣播公司（BBC）報道，澤連斯基星期六（4月5日）在社交媒體X（舊稱Twitter）發表長文說，發生在星期五（4日）的襲擊造成18人死亡，其中包括9名兒童。「不幸的是，美國大使館的回應令人驚訝的失望——如此強大的國家卻做出如此軟弱的反應。」
當地長官指出，在克里維里赫發生的襲擊還造成61人受傷，包括一名三個月大的嬰兒和老年居民。
俄羅斯國防部4日通報，俄軍當天傍晚使用導彈精確打擊了烏方軍官與西方教官位於克里維里赫一家飯店的會面地點，導致85人死亡。烏克蘭武裝部隊總參謀部5日上午在社交媒體Telegram發文說，俄軍事部門試圖用襲擊烏軍與西方軍事教官會晤地點的說法來掩蓋他們對居民區和遊樂場襲擊的事實。
襲擊發生後，美國駐烏克蘭大使布林克（Bridget Brink）說，她對當晚一枚彈道導彈擊中克里維里赫的一個遊樂場和餐館附近表示震驚，她說：「這就是為甚麼這場戰爭必須結束。」
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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