教宗方濟各梵蒂岡公開露面及簡短講話　出院以來首次

88歲的教宗方濟各（Pope Francis）繼3月23日出院以來，4月6日首次於梵蒂岡露面，他坐輪椅進入聖伯多祿廣場（St. Peter's Square），向歡呼的人群致意。此前，他在醫院接受了五個多星期的治療，為在任12年以來最嚴重的健康危機。



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教宗此次露面未有事前公布，在中午前不久來到廣場，然後於主祭壇前舉行儀式，向人群揮手致意，並發表了簡短的講話。他仍需要以鼻管吸氧，以微弱的聲音說道祝大家週日快樂，及向信眾致謝。

路透社報道，教宗向人群致意時笑容滿面，聲音雖然很微弱，但比3月23日出院時說話有力一些。梵蒂岡中午後不久發布書面訊息中，方濟各表示，他在住院期間感受到了上帝的親近，他祈求上帝將愛傳達給所有遭受苦難的人，並鼓勵那些照顧他們的人。

距離復活節僅剩兩週，目前還不清楚教宗會否公開活動。他自2月14日因雙側肺炎入院，出院時醫生要求他在住所休息兩個月。