加拿大公民康明凱案在北京開審　加國外交人員未獲准旁聽

撰文： 王慧珊 最後更新日期： 2021-03-22 10:50

加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）涉嫌危害中國國家安全犯罪的案件，3月22日在北京閉門審訊。

案件在北京第二中級人民法院審理，包括加拿大和美國在內的20多個國家的外交官在開審前抵達法院。加拿大駐華大使館臨時代辦倪傑民（Jim Nickel）在法院外，對記者表示希望可以旁聽案件，惟當局以國家安全為由，拒絕倪傑民進入法院旁聽。

圖為3月22日，美國駐華使館代理公使柯有為（左）和加拿大駐華大使館臨時代辦倪傑民（右）身處北京第二中級人民法院門外。（Reuters）

美國駐華使館代理公使柯有為（William Klein） 則指，美國總統拜登（Joe Biden）和國務卿布林肯（Antony Blinken ）早已說過，處理兩名加拿大公民斯帕弗（Michael Spavor）及康明凱的案件時，美國將把這兩個人當作美國公民看待。

斯帕弗的案件率先在19日於遼寧丹東市中級人民法院閉門審理，他被控涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪，法院擇期宣判。而加拿大駐中國大使館人員則對未獲准進入法院聽審感到失望。加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）當天批評審訊欠缺透明度，要求北京方面放人。

斯帕弗和康明凱同在2018年12月被中國當局扣押，後者被控涉嫌為境外刺探國家秘密、情報罪。