華爾街巨擘呼籲特朗普暫緩關稅90天　警告全球將迎「經濟核冬天」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於上周三（4月2日）公布向所有貿易夥伴徵收「對等關稅」，重創全球股市。他的支持者、華爾街著名對沖基金經理阿克曼（Bill Ackman）周日呼籲特朗普暫緩實施對等關稅90天，並警告若再不收手，全球恐將面臨「經濟核冬天」。



Bill Ackman警告

2023年11月15日，美國富豪Bill Ackman出席美國自然歷史博物館舉行的2023年CSHL雙螺旋獎牌晚宴。 （Getty Images）

富豪Bill Ackman是對沖基金潘興廣場（Pershing Square）的創始人，他周日在社交平台X上發文，重申自己雖然贊同總統立場，認為美國數十年來受到其他國家不公平貿易政策的壓迫。但他指出，不恰當的關稅正在摧毀人們對於美國作為貿易夥伴、經商之地和投資資本市場的信心，導致特朗普正在失去全球商界領袖的信任。

若4月9日實施關稅，則美國商業投資將陷入停滯、消費者將縮減支出、美國在其他國家的聲譽將嚴重損害，而恢復聲譽將需要數年甚至數十年的時間。他建議總統暫緩對等關稅90天，與貿易夥伴進行談判；警告否則將走向「經濟核冬天」。

圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就對等關稅發表講話，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 共同展示稅率圖表。（Reuters）

阿克曼同日較後時間再發文，澄清提議暫緩關稅90天並非為了自己和潘興廣場盈利，並透露，潘興廣場目前只持有Nike的3年認購期權（Call options），這是唯一一項直接受關稅影響的投資。