特朗普：開打關稅戰　中國「轉軚」叫停TikTok交易

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）說，若不是因為他上週宣布對中國多徵收34%的關稅，中國早已同意字節跳動公司出售TikTok美國業務的交易。



法媒報道，特朗普周日（4月6日）在空軍一號上對記者說：「有人向我報告，TikTok的協議已接近達成，還沒有達成，但非常接近達成，中國因為關稅問題突然改變主意。」

特朗普說：「如果我稍微降低一點關稅，他們會在15分鐘內批准這筆交易，這顯示關稅的強大作用。」

圖為路透社在1月19日設計圖片，其中顯示一個形似特朗普外貌的模型出現在TikTok標誌下。（Reuters）

特朗普4月2日宣布將對所有中國進口產品徵收34%的額外關稅，兩天之後宣佈把TikTok「不賣就禁」的期限再延長75天。

拜登（Joe Biden）擔任美國總統時限令字節跳動在2025年1月19日前將TikTok出售給非中國企業，否則TikTok將被美國全面封禁。特朗普今年1月20日宣誓就任後就簽署行政令，給予TikTok多75天的寬限期，這一寬限期原定於4月5日到期。

TikTok是深受歡迎的短片分享平台，在美國擁有1億7000萬用戶。

本文獲《聯合早報》授權轉載

