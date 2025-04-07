關稅戰｜美股遭血洗　道指蒸發6萬億　特朗普兒子一句話暗透玄機

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）祭出關稅血洗全球，導致美股道瓊指數市值蒸發6萬億美元（約47萬億港元），不過特朗普本人卻顯得老神在在，從容度假打高爾夫球。



特朗普身邊的幕僚則透露，實際上股市跌幅可能超過特朗普的容忍範圍，而特朗普次子則發文語帶玄機，似乎暗示要各國盡快開始行動。

關稅「血洗美股」道指蒸發約47萬億港元 特朗普兒子一句話暗透玄機（01製圖）

暗示愈早和特朗普協商的國家將成贏家（點圖放大了解更多）：

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綜合外媒報道，在宣布廣泛課徵關稅後，特朗普前往他位於佛羅里達州的私人俱樂部度假，悠閒打高爾夫球。與此同時，由於市場預期關稅可能引發經濟衰退，美國股市出現大幅下跌。美媒形容，特朗普正在考驗美國民眾的耐心，因為有無數人的退休金和儲蓄也正隨着股市蒸發，引發社會不安。

儘管市場面臨巨大壓力，但特朗普仍在個人社群平台Truth Social發文喊話，鼓勵美國民眾要「撐住」（hang tough），並形容目前正在經歷一場「經濟革命」，過程不會太輕鬆，但最終將迎來勝利。

但根據美媒報道，有不願具名的白宮幕僚透露，特朗普雖然避開在美股交易時間發表談話，但他實際上密切關注股票走勢；另一名消息人士則透露，股票市場的跌幅程度已經逼近特朗普能夠容忍的極限。

特朗普的次子埃里克（Eric Trump）則在社交平台發文說：

我絕不會想當最後一個和特朗普協商的國家，第一個來談判的人就會是贏家，最後一個絕對是輸家。

似乎暗示特朗普正在等待其他國家主動前來談判，且越早開始就越容易達成更有利的貿易協議。

民眾發起「別插手」（Hands Off）運動，批評特朗普在政府架構、經濟、人權、外交等方面的政策與行動，圖為2025年4月5日在美國紐約（REUTERS）

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