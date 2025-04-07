內媒：微軟旗下微創4.8起停止中國業務　約2000人受影響

路透社4月7日引述內地《財經網》報道，微軟（Microsoft）旗下的合資公司微創軟件（Wicresoft）將於4月8日停止在中國的業務，估計約2000名員工受影響。



《財經網》引述消息指，微軟準備調查全球戰略佈局，並於4月8日起正式停止在中國區的營運。報道提到，上海及無錫的微創員工分別表示收到公司通知，所有微軟相關業務都被暫停，估計全國近2000名員工受影響，並根據《勞動合同法》以N+1形式賠償。

圖為微軟旗下的微創（Wicresoft）網站。

據資料顯示，微創在2002年成立，是微軟在華投資的第一間合資公司，其企業數碼化服務客戶涉及全球，同時業務範圍廣泛，涵蓋高科技、互聯網、金融、保險、製造、汽車、能源、公共事業等多個行業。此外，微創軟件也在全球有多個交付中心。

內地傳媒新浪財經4月7日報道微創停止在華業務的消息。（新浪網截圖）

對於有關報道，微軟中國發聲明否認公司在中國停止運營的傳聞，但表示關於微創的業務和營運問題，就應該直接向對方查詢。