美國關稅｜歐盟倡工業貨品互撤關稅促談判　路透：同時擬徵稅25%

歐盟委員會主席馮德萊恩（Von der Leyen）4月7日表示，已向美國提出對所有工業產品實施相互實施零關稅的建議，以避免與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發生貿易戰。她強調，已隨時準備好與美國談判，但也準備好採取反制措施。



歐盟貿易專員塞夫喬維奇（Maros Sefcovic）同日表示，歐盟預定4月15日向美國進口產品徵收首階段關稅。路透社同日稍後時間稱，歐盟計劃對一系列美國商品徵收25%的反制關稅。



圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就對等關稅發表講話，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 共同展示稅率圖表。（Reuters）

歐盟貿易部長開會商對策 普遍支持談判非對抗

根據特朗普的政策，將從9日起對歐盟27國的鋼鐵、鋁和汽車徵收25%進口關稅，並對幾乎所有其他商品徵收20%的「對等關稅」，估計總值超過3800億歐元的歐盟產品將受影響。

馮德萊恩表示，希望透過談判解決問題，揚言歐盟將在「必要時」使用「一切可用手段」反擊，包括2023年推出但從未啟動過的反脅迫手段。她又透露，英國曾「多次」針對汽車業向美國提出「零對零」協議，但華府沒有充份回應。

歐盟各成員國貿易部長7日在盧森堡開會，討論歐盟的回應並討論與中國的關係。多數與會者表示，當務之急是展開談判以爭取特朗普取消關稅，而不是對抗。波蘭經濟部副部長Michal Baranowski在會後記者會表示，歐盟成員並不想「貿然採取行動」。

圖為美國及歐盟旗幟。 （REUTERS/Francois Lenoir/File Photo）

首階段關稅反制4月15日開始

歐盟貿易專員塞夫喬維奇表示，與華府的討論尚處於早期階段，他已提出對工業產品實施「零對零」的互撤關稅，並表示希望能夠正式開始談判。但他表示，儘管歐盟對談判持開放態度，而且強烈支持談判，但不會無休止地等待。他表示，歐盟4月15日起將實施第一輪對美反制關稅，5月15日起實施第二輪。

路透：歐盟擬對一系列美國商品徵稅25%

路透社同日則稱，歐盟委員會7日提議對一系列美國商品徵收25%關稅。根據相關文件顯示，部份商品將5月16日起徵收，其餘則於今年12月1日生效。列在名單的貨物種類繁多，包括鑽石、雞蛋、牙線、香腸和家禽等，其中杏仁和大豆的反關稅將於12月1日生效。

報道引述塞夫喬維奇稍早時間表示，反制關稅影響的商品總值，將小於先前宣布的260億歐元（284.5 億美元）。