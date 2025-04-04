美國關稅｜特朗普鐵拳重擊歐盟　馬克龍呼籲暫停投資美國

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四公布「解放日」（Liberation Day）新關稅計畫，影響美國所有貿易夥伴，當中也包括對歐盟徵收20%的對等關稅。法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）4月3日呼籲暫停對美國的投資，直至釐清美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）對歐洲及其他國家加徵的新關稅措施為止；馬克龍稱，這些關稅「殘酷且毫無根據」。



法新社報導，馬克龍在一場法國企業的會議上表示：「只要和美國的局面未獲釐清，未來的投資案及過去幾週宣布的投資均應暫停。在他們打擊我們的此刻，如果歐洲主要行動者對美國經濟投資數以十億計歐元，會傳達出什麼訊息呢？」

法國航空航太、奢侈品、葡萄酒等多個產業都可能遭受特朗普政府的關稅打擊。馬克龍呼籲，歐洲應團結應對，切勿單方面採取行動。他重申，法方一向堅持對關稅的報復行動應該由歐盟進行，而非個別國家。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

馬克龍還解釋了法國政府的立場，認為歐洲的應對措施應分「兩階段」進行。他說：「第一階段回應將在4月中進行，應對的是已經決定的關稅，尤其是針對鋼鐵和鋁的關稅。」第二階段更大規模的回應則是針對昨天宣布的關稅，並將在月底進行。

他補充，在此之前得逐個產業作詳細研究，並與所有成員國和經濟部門溝通合作。